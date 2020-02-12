Родственников с фамилией Хуппонен ищет женщина в Псковской области

12:21, 12 февраля 2020, ПАИ

Жителей Псковской области просят помочь в поиске людей с фамилией Хуппонен или тех, кто приходится им родней. В программу «Жди меня» написала Татьяна Хуппонен, сообщили Псковскому агентству информации волонтеры проекта в регионе.

«Может быть, вы что-то узнаете о моих биологических родителях – ведь меня удочерили, когда мне было 2,5 годика. Никогда ни родители, ни кто-либо другой, мне об этом не говорили. А мне в 19 лет приснился сон, что это не мои родители. Я родителям ничего об этом сне не говорила, чтобы они не боялись за меня – ведь они так меня любили», - написала она.

Татьяна Хуппонен уже после смерти приемных родителей узнала в ЗАГСе об истории своего удочерения.

«Действительно меня взяли из Себежского детского дома. И настоящая моя фамилия Хуппонен Татьяна Семеновна. Отец - Хуппонен Семен Иванович. Мать - Хуппонен Екатерина Никифоровна», - сообщила она.

Заявительница обращалась в архивы, в детский дом, чтобы «хоть что-то узнать о родителях – кто они, чем они занимались, были ли они верующими людьми, были ли у меня еще братья и сестры».

«Единственное, что мне прислали из архива – справки о смерти моих родителей. Мама (1926 г.р.) умерла 07.06.1960 через неделю после моего рождения (г. Псков). Отец (02.06.1931 г.р., уроженец Ленинградской обл. с. Агалатово) умер 04.10.2000 году в г. Пскове», - сообщила Татьяна.

Ей известно, что в детский дом отец отдавал ребенка, обещая вскоре забрать. Но этого не случилось.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о семье Хуппонен, просят обратиться к волонтерам проекта в Псковской области на электронную почту pskovnews@mail.ru.