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Общество

В Идрице увековечат память узников концлагеря Дулаг-150

Председатель Идрицкого совета ветеранов, депутат Собрания городского поселения «Идрица» Владимир Спиридонов обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой увековечить память узников концлагеря Дулаг-150. Глава региона поддержал иницитиву.

«Было два концлагеря с одинаковым названием Дулаг-150, основной находился в Идрице. Через него прошли 5028 человек», - рассказал корреспонденту Псковского агентства информации Владимир Спиридонов. 

Большинство из них были угнаны на принудительные работы в Германию и две тысячи человек погибли там, не вынеся тягот рабства. В самом концлагере и вынесенных за его пределы местах массовых казней были уничтожены более двух тысяч наших соотечественников, в основном мирных граждан. Большинство из них были казнены в 1943 году, в ходе фашистской карательной операции «Зимняя сказка»: так фашисты мстили партизанам.

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