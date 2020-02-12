В Идрице увековечат память узников концлагеря Дулаг-150
Председатель Идрицкого совета ветеранов, депутат Собрания городского поселения «Идрица» Владимир Спиридонов обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой увековечить память узников концлагеря Дулаг-150. Глава региона поддержал иницитиву.
«Было два концлагеря с одинаковым названием Дулаг-150, основной находился в Идрице. Через него прошли 5028 человек», - рассказал корреспонденту Псковского агентства информации Владимир Спиридонов.
Большинство из них были угнаны на принудительные работы в Германию и две тысячи человек погибли там, не вынеся тягот рабства. В самом концлагере и вынесенных за его пределы местах массовых казней были уничтожены более двух тысяч наших соотечественников, в основном мирных граждан. Большинство из них были казнены в 1943 году, в ходе фашистской карательной операции «Зимняя сказка»: так фашисты мстили партизанам.