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Автомобиль вместе с его владельцем угнал житель Невельского района

Автомобиль вместе со спящим на заднем сидении хозяином транспорта угнал житель деревни Завруи Невельского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Владелец ВАЗ-21074 приехал к другу в гости из соседней деревни Усть-Долыссы. После застолья гость решил поспать и расположился на заднем сидении своей машины. Этим воспользовался его ранее судимый приятель.

Он вытащил из кармана спящего автовладельца ключи от легковушки, сел за руль и отправился кататься. По дороге он не справился с управлением и врезался в дерево. И водитель, и пассажир не пострадали, автомобиль получил техповреждения. 

Подозреваемы в угоне задержан. «Как выяснилось, у него не было даже водительских прав, - уточнили в пресс-службе. - Мужчина дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие».

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