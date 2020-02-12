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Общество

Две скамейки установили на временной автобусной остановке маршрута №3 в Пскове

По просьбе псковичей две скамейки установили на временной автобусной остановке маршрута №3 на улице Индустриальной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Установка скамеек выполнена за счёт подрядной организации, выполняющей работы по реконструкции перекрёстка улиц Инженерной и Индустриальной.

Реконструкция Индустриальной ведется в рамках двухгодичного муниципального контракта по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Заказчиком работ выступает администрация Пскова, подрядчик - ООО «ЭкспрессСтрой». На этом участке планируется заменить коммунальные сети, уложить новое дорожное покрытие, установить ограждение и нанести термопластиковую разметку. Также будут модернизированы остановочные комплексы, обустроены выездные карманы и тротуары. Работы завершатся к концу года.

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