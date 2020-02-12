В Псковской области для ветеранов обеспечат бесплатный проезд в транспорте

13:51, 12 февраля 2020, ПАИ

Бесплатный проезд на транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов обеспечат в Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников на заседании рабочей группы оргкомитета «Победа» в деревне Берёзка Себежского района.

«Много было просьб от ветеранских организаций организовать бесплатный проезд для этой категории граждан. В области проживают 662 ветерана Великой Отеественной войны. Я принял соответствующее решение», - отметил Михаил Ведерников, добавив, что в этом году на данные цели в бюджете предусмотрено 6 млн рублей. Подобная мера поддержки станет постоянной, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона уточнил, что речь идет о проезде как на городском, так и на междугороднем транспорте в границах Псковской области.

«Ещё один важный момент. Ко мне обратился один из ветеранов, который сообщил, что не все муниципалитеты предоставляют транспорт, чтобы можно было доехать до праздничных мероприятий и обратно. Уверен, что это единичный случай, но прошу обратить внимание на это», - подытожил Михаил Ведерников.