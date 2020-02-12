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Общество

Стандартизировать объем премий для врачей предложили в Минтруде и Минздраве

Стимулирующие и мотивационные премии для врачей России будут стандартизованы по объему, сообщает ТАСС.

Законопроект по переходу на отраслевую систему оплаты труда медицинских работников - совместная инициатива Минтруда и Минздрава. Перейти на такую систему оплаты труда планируется к апрелю.

Также планируется снизить коэффициент совмещения медицинских работников до 1,2-1,5. Из-за демографических особенностей в некоторых регионах страны не получится достичь намеченного уровня коэффициента совмещения к 2024 году.

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