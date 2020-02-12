Бывший глава управления ФСИН воспользовался пронесенным в суд наградным оружием после оглашения ему приговора

15:04, 12 февраля 2020, ПАИ

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН России полковник Виктор Свиридов в Чертановском суде Москвы воспользовался наградным пистолетом после оглашения ему приговора, сообщает ТАСС.

Виктор Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова. До оглашения приговора полковник находился под подпиской о невыезде.

По некоторым данным у полковника была четвертая стадия рака, что должно было стать смягчающим обстоятельством при вынесении приговора. Выслушав вердикт суда, Виктор Свиридов выстрелил себе в грудь.

На данный момент в здании суда работают оперативные службы, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.