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Общество

Памятные медали вручил ветеранам и блокадникам Себежского района губернатор

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, находясь с рабочим визитом в Себежском районе, вручил юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам и жителям блокадного Ленинграда, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сегодня по поручению президента хочу вручить вам памятные медали, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пожелать вам здоровья, чтобы вы всегда были окружены должным вниманием и заботой», - сказал губернатор. Кроме того, он рассказал, что работа регионального комитета «Победа», который рассматривает вопросы поддержки ветеранов, не прекратится и после Дня Победы, а поддержка будет постоянной и адресной. 

«В частности, в этом году еще 15 человек могут рассчитывать на получение квартир, мы активно продолжаем совместную с правительством России работу в данном направлении», - подчеркнул глава региона. 

Юбилейные медали вручили Сергею Безобразову, Вере Бобровой, Анатолию Иванову, Петру Исакову, Антонине Клубковой, Владимиру Кравцову, Тамаре Баландиной, Виктору Бревелеву, Борису Вьюсову, Галине Ермиловой, Нине Жарковой, Нине Филатовой.

На мероприятии присутствовали депутаты фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Дарья Козьякова и Андрей Козлов.

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