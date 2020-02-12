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ФОТОФАКТ: В одном из ручьев в Великих Луках оказался разбитый внедорожник

Жители Великих Лук делятся в социальных сетях фотографиями зеленого внедорожника Nissan Pathfinder на дне ручья неподалеку от улицы Горицкой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, причиной, по которой внедорожник оказался в ручье, стало дорожно-транспортное происшествие. Инофрмация о пострадавших не поступала. 

Фото: Тамара Лепкова

Корреспондент Псковского агентства информации пообщался с автором снимков Тамарой Лепковой. Женщина рассказала, что автомобиль появился в ручье ночью 12 февраля. «Вчера никакой машины в ручье точно не было», - с уверенностью сказала она. 

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