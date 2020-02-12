ФОТОФАКТ: В одном из ручьев в Великих Луках оказался разбитый внедорожник

15:28, 12 февраля 2020, ПАИ

Жители Великих Лук делятся в социальных сетях фотографиями зеленого внедорожника Nissan Pathfinder на дне ручья неподалеку от улицы Горицкой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, причиной, по которой внедорожник оказался в ручье, стало дорожно-транспортное происшествие. Инофрмация о пострадавших не поступала.

Корреспондент Псковского агентства информации пообщался с автором снимков Тамарой Лепковой. Женщина рассказала, что автомобиль появился в ручье ночью 12 февраля. «Вчера никакой машины в ручье точно не было», - с уверенностью сказала она.