Инициативу псковских депутатов поддержали в Совете Федерации

16:09, 12 февраля 2020, ПАИ

Упростить доступ сельхозпредприятий к мерам господдержки — с такой инициативой выступили депутаты Псковского областного Собрания. И данное предложение получило одобрение в верхней палате российского парламента – комитете Совета Федерации по экономической политике, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Эта мера будет содействовать развитию сельского хозяйства, поскольку позволит большему числу малых предприятий получить поддержку государства», - сообщил член комитета по экономической политике Алексей Коротков.

Сейчас сельхозпредприятия, штат которых превышает 250 человек, практически не имеют преференций. Псковские депутаты предложили изменить критерии среднесписочной численности сельхозпредприятий при отнесении к субъектам малого и среднего предпринимательства, что позволило бы крупным, но малодоходным работодателям аграрного сектора рассчитывать на поддержку государства. Аналогичным исключением из общих правил уже являются предприятия лёгкой промышленности – для них предельное значение среднесписочной численности работников в 2017 году увеличилось с 250 до 1000 человек.

«И предприятия лёгкой промышленности, и аграрные производства отличаются высокой трудоёмкостью. Когда рассматривались поправки, касающиеся легпрома, высокая доля ручного труда была определяющим параметром, - напомнил председатель комитета по экономической политике областного Собрания депутатов Андрей Козлов. – В сельском хозяйстве наличие большого штата сотрудников зачастую обусловлено технологическим укладом, например, невозможно представить молочное животноводство без доярок и скотников, ухаживающих за коровами».

По словам Андрея Козлова, поддержка государства будет способствовать не только модернизации аграрных предприятий, но и развитию сельских территорий. Разработанные поправки должны распространиться на компании, доходы которых не превышают двух миллиардов рублей и как минимум на 70 процентов формируются за счёт реализации аграрной продукции. По предварительным подсчётам помощь получит не один десяток сельхозпредприятий региона.

Законодательную инициативу Псковского областного Собрания депутатов рассмотрит комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Комитет по аграрным вопросам назначен соисполнителем. Законопроект не требует отзыва Правительства, направлен в законодательные органы субъектов для подготовки отзывов, предложений и замечаний и рекомендован для включения в примерную программу законодательной работы Госдумы на весеннюю сессию.