Гаражный проезд станет дублёром Рижского проспекта в Пскове на период ремонта

16:16, 12 февраля 2020, ПАИ

Участники контрольного выезда осмотрели на дальнем Завеличье в Пскове территории, которые будут отремонтированы в 2020 году, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В выезде приняли участие глава Пскова Елена Полонская, депутат городской Думы по данному округу Ольга Федорова, сотрудники Управления городского хозяйства администрации Пскова, директор ООО «Район № 13» Владимир Красовский, активисты и жители округа №7.

Такие выезды планируется сделать регулярными, чтобы вместе с жителями осматривать объекты, ремонт которых запланирован в ближайшее время, уточнила Елена Полонская.

Первым объектом, который осмотрели участники контрольного выезда, стал Гаражный проезд. В этом году его планируется отремонтировать и сделать дублером Рижского проспекта после того, как на участке проспекта от площади Ленина до улицы Юбилейной пройдут ремонтные работы.

Елена Полонская отметила, что без расширения Гаражный проезд не сможет стать полноценным дублером Рижского проспекта. Она также согласилась с местными жителями, что на этом участке улично-дорожной сети города необходимо обустройство пешеходной зоны и установка светофоров и поручила внести эти замечания в протокол с последующей передачей в администрацию Пскова.

Затем участники выезда осмотрели территорию у детского сада № 1 «Аистенок», где обсудили вопрос организации подъезда к дошкольному учреждению для машин скорой помощи и пожарных машин. После этого они отправились в сквер, расположенный около детского сада и разделяющий улицы Доставалова, Шестака и Генерала Маргелова.

По словам местных жителей, его территория уже не первый год находится в заброшенном состоянии и частично заросла борщевиком. К тому же там регулярно возникают стихийные свалки. В ответ глава Пскова сообщила, что в настоящее время готовится передача этого земельного участка из ведения Министерства обороны муниципалитету, и как только это произойдет, городские власти приступят к решению вопроса по благоустройству этого сквера.

Также участники выезда осмотрели нестационарные торговые павильоны возле дома № 9 по улице Генерала Маргелова, убедившись, что незаконно установленный там ларек к настоящему времени демонтирован, и обсудили вопрос ремонта междворового проезда к домам №№ 17, 19 по улице Генерала Маргелова и дома № 28 по улице Шестака. На участке улицы Народной от домов 24 - 57 до пересечения с Рижским проспектом они ознакомились с объемом запланированных на этот год работ по обустройству пешеходной зоны, в ходе которого также будет произведена замена бордюрного камня.

В плане контрольного выезда значился и осмотр строящегося школьного стадиона при лицее «Развитие». Как пояснили представители компании-подрядчика, нынешние погодные условия позволяют строителям работать в том же режиме, что и в теплое время года. Согласно условиям контракта объект должен быть сдан в октябре 2020 года, но в компании-подрядчике надеются, что смогут завершить его досрочно - к 1 сентября.