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Спорт

Михаил Ведерников возглавил правление АНО ФК «Псков»

Футбольный клуб «Псков», который со следующего сезона заменит в профессиональном футболе ФК «Псков-747» определился с персональным составом руководящих органов.

7 февраля было зарегистрировано новое юридическое лицо АНО «Футбольный клуб «Псков», в состав учредителей которого вошли комитет по спорту Псковской области, муниципальное образование «город Псков» и федерация футбола Псковской области. Каждый из учредителей делегировал по два представителя в состав коллегиального правления автономной некоммерческой организации: заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов и председатель городского комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов - от города, президент Федерации футбола Псковской области Алексей Севастьянов и член президиуму федерации Игорь Сурин - от общественного объединения, первый заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Алексей Орлов и заместитель председателя комитета по спорту Псковской области Галина Макарова - от администрации Псковской области. Возглавил правление губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Также при регистрации был доработан проект АНО. Утверждено,что высший орган управления – совет АНО формируется учредителями в составе семи членов сроком на 5 лет. Генеральный директор также может быть избран на этот же период.

Генеральным директором АНО «ФК Псков» стал юрист ФК «Псков-747» и Федерации футбола Псковской области Владимир Бабинин.

Арслан Байрамов
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