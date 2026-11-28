Лучники Псковской области остались без медалей домашнего Кубка России

23:29, 28 ноября 2026, ПАИ

Лучники Псковской области не смогли завоевать медали на завершившемся в Великих Луках Кубке России по стрельбе из лука. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Сразу шесть великолучан пробились в плей-офф в индивидуальном зачете в стрельбе из блочного лука, однако ни один из представителей региона не дошел до призовых мест.

У мужчин дальше всех прошел Илья Силаев, уступивший в 1/8 финала Олегу Балданову из Забайкалья – 144:145. В женском турнире в шаге от полуфинала остановилась Александра Савенкова. Она дошла до четвертьфинала и там уступила в перестрелке Виктории Бальжановой из Ямало-Ненецкого автономного округа: пять основных серий завершились вничью – 144:144.

В командных соревнованиях как мужская, так и женская сборные Псковской области проиграли своим соперникам в четвертьфинале.