Новогодняя спортивная олимпиада впервые пройдет в Пскове

23:44, 28 ноября 2026, ПАИ

Новогодняя спортивная олимпиада, которая объединит шесть спортивных направлений, впервые пройдет в Пскове с 11 по 13 декабря. Об этом сообщило министерство спорта Псковской области.

Все соревнования состоятся на одной площадке – в парке «Простория». В программу фестиваля вошли воздушная гимнастика, джампинг, художественная гимнастика, пилонный спорт, дзюдо и панкратион.

11 декабря пройдут соревнования по воздушной гимнастике и пилонному спорту. 12 декабря запланированы джампинг и художественная гимнастика. 13 декабря состоятся турниры по дзюдо и панкратиону.

Как отметили в министерстве, участники смогут показать свое мастерство и побороться за победу и призы, а зрители получат повод поддержать спортсменов и зарядиться яркими эмоциями.