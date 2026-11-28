Псковские волейболисты обыграли сборную Коми на домашнем первенстве СЗФО

20:36, 28 ноября 2026, ПАИ

Волейболисты юношеской сборной Псковской области выиграли у команды Коми со счётом 3:0 (25:23, 25:16, 25:17) во втором туре группового этапа первенства Северо-Западного федерального округа (СЗФО) среди спортсменов до 18 лет. Турнир проходит в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Это уже вторая победа псковичей на этом турнире. Ранее подопечные Сергея Иванова также в трёх партиях справились со сборной Новгородской области. Благодаря этому результату региональная сборная занимает первое место в турнирной таблице группы «А».

В противоположной группе лидирует сборная Ленинградской области, а на втором месте идут волейболисты Вологодской области. Отметим, что по два лидера каждой группы получат путёвку в полуфинал соревнований, а финалисты турнира станут участниками первенства России.

Следующий матч псковичи проведут 30 ноября против команды Ярославской области. Игра начнётся в 11:45.