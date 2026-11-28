Юрий Сорокин заявил, что псковский клуб Nordman намерен побороться за победу в Премьер-лиге по настольному теннису

23:04, 28 ноября 2026, ПАИ

Псковский клуб Nordman намерен побороться за победу в Премьер-лиге командного чемпионата России по настольному теннису. Об этом рассказал генеральный директор команды Юрий Сорокин в интервью Федерации настольного тенниса России.

Отвечая на вопрос о планах перед клубом, Юрий Сорокин заверил, что его главная цель – победить в Премьер-лиге. «Конечно, я понимаю, сделать это непросто. В Премьер-лиге сильные клубы с историей, другой уровень игры и особый подбор спортсменов. С ними очень трудно бороться: все зубастые и хотят получить то же, что и я. Тем не менее, это интересно, это стимулирует двигаться вперёд», – сказал Сорокин.

По его словам, он не намерен останавливаться на достигнутом. «Если не получится сразу, будем пытаться в следующем году: готовить, добавлять, усиливать состав, то есть предпринимать действия, которые позволят нам претендовать на призовые места. Команда полностью разделяет мои взгляды, ребята тоже хотят быть победителями. Надеюсь, вместе у нас всё получится», – добавил он.

По итогам первого тура Премьер-лиги, который прошёл в Оренбурге, псковский клуб занимает шестое место в турнирной таблице из 12 команд. В активе Nordman три победы – над действующим чемпионом «Факел-Газпромом», сборной Санкт-Петербурга и «Липецком» – и два поражения со счётом 2:3 от дубля «Факел-Газпрома» и «Пермспецкабеля».