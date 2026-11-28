«Я талантливый менеджер»: Юрий Сорокин – о секрете быстрого взлёта псковского клуба настольного тенниса

21:47, 28 ноября 2026, ПАИ

Секретом стремительного взлёта псковского клуба настольного тенниса Nordman генеральный директор команды Юрий Сорокин назвал свои управленческие качества. Своими мыслями он поделился в интервью Федерации настольного тенниса России.

«Без лишней скромности скажу, я талантливый менеджер (смеётся). Я набрал сильнейших игроков, взял прекрасного известного тренера, многократного чемпиона, двукратного чемпиона страны Вячеслава Бурова. На мне вся организация и финансирование клуба, на Вячеславе – спортивная составляющая», – сказал Сорокин.

По его словам, ключевую роль сыграл сложившийся тандем. «Игроки заразились нашим настроем. Они поняли, что пришли в клуб, где слов на ветер не бросают: сказано – сделано. Ребятам это понравилось, и мы быстро-быстро пошли вверх», – добавил он.

Стартовав в 2024 году с Высшей лиги «А», команда сразу победила и попала в Суперлигу, где также заняла первое место. Теперь клуб Nordman выступает в Премьер-лиге.