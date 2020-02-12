Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД

17:14, 12 февраля 2020, ПАИ

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» обратился к генеральному директору — председателю правления ОАО «Российские железные дороги» Олегу Белозерову с просьбой включить Псковскую область, где нет электрифицированного движения, в стратегию РЖД. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе партии.

«Псковская область - единственный субъект РФ, где нет ни одного километра электрифицированного движения. Эта тема была в стратегии РЖД-2030, потом из этой стратегии она исчезла. Этим вопросом необходимо заниматься», - уверен Андрей Турчак.

Белозеров отметил, что проекты по интенсивности и пассажиропотоку до Пскова показали, что электрификация необходима. «Мы сейчас будем нашу программу менять», - заверил он.

Также Турчак напомнил о необходимости строительства путепровода на территории железнодорожного узла в Великих Луках.

«Я знаю, что обсуждение с администрацией Псковской области ведется, вы даже вышли на проект соглашения, которое должны подписать. Хотелось бы ускорить процесс решения этого вопроса. И, конечно, тема с пешеходными переходами на железнодорожных путях. По соответствующему критерию, который вы назвали, – 600 человек населения, новые застройки в населенных пунктах области, - в частности, поселок Плюсса, нет. Соответственно, поселок просто разорван на две части железнодорожными путями. Прошу ускорить решение и этого вопроса», - сказал Андрей Турчак.

Белозеров сообщил, что по путепроводам в ближайшее время соглашение будет заключено. «В отношении переходов – исследуем более детально по конкретному направлению. По Плюссе мы обязательно ускоримся», - добавил глава РЖД.