На качество капремонта жаловались жители Великих Лук на приёме у депутата Андрея Корнева

17:38, 12 февраля 2020, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания (ПОС) Андрей Корнев провёл приём граждан в общественной приемной партии «Единая Россия», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПОС. За разъяснением действующих норм законодательства и помощью в решении вопросов к парламентарию обратились семь великолучан – часть из них пришли на приём к депутату, чтобы донести коллективную позицию жителей многоквартирных домов.

Собственники помещений в жилом доме по улице Ленина недовольны качеством проведённого капитального ремонта, который был выполнен в 2019 году за счёт средств Фонда капитального ремонта Псковской области.

Как рассказала одна из жительниц многоэтажки, при замене освещения из подъездов исчезли исправно работающие датчики движения, и теперь свет горит круглосуточно. Кроме того, жители возмущены, что во время проведения ремонтных работ были установлены батареи с меньшим количеством секций, после чего в квартирах стало сыро.

По словам граждан, на их обращения в управляющую компанию, нет адекватной реакции. Андрей Корнев подключится к решению проблемы – чтобы принудить строителей исправить допущенные огрехи, депутат направит официальный запрос руководителю регионального Фонда капитального ремонта.

Жителей ещё одной великолукской многоэтажки на приём к депутату привели полученные квитанции за коммунальные услуги – граждане недоумевают, почему в период аномально тёплой зимы счета за отопление в сравнении с прошлым годом не уменьшаются, а растут.

Андрей Корнев пообещал помочь разобраться в ситуации – за разъяснениями и проверкой правильности расчётов парламентарий обратится в управляющую компанию и великолукские «Тепловые сети».

Кроме того, пришедших к депутату горожан, волновали вопросы, связанные с установлением социальных льгот, земельным законодательством, стоимостью услуг по проверке газового оборудования.

«Для депутата нет ничего более полезного, чем общение с избирателями и личное участие в жизни своего округа, - прокомментировал прошедший приём граждан Андрей Корнев. – Такой прямой разговор с людьми позволяет быть в курсе всех проблем, не отрываться от народа, быть вместе с теми, кто за тебя голосовал. Много обращений – значит, есть проблема, нужны изменения. Так мы получаем максимально актуальную базу для законотворческой деятельности».

Gриём граждан депутатами регионального парламента в общественной приемной партии «Единая Россия» проводится регулярно. С актуальным графиком приёма можно ознакомиться на сайте Псковского областного Собрания депутатов.