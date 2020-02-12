Около 58 млн рублей дополнительно получит Псков на благоустройство городской среды

19:08, 12 февраля 2020, ПАИ

Доходы бюджета Пскова на 2020 год из федерального бюджета увеличиваются на сумму 58,8 млн рублей. Из них 57,9 млн рублей будут израсходованы на работы по благоустройству по программе формирования современной городской среды. Об этом сообщила начальник финансового управления администрации города Тамара Винт на заседании комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю Псковской гордумы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Тамара Винт также сообщила, что за счёт партнеров увеличилось в общей сложности на 20 млн рублей финансирование проектов, реализуемых в Пскове в рамках программ приграничного сотрудничества. Это проект «Мультимодальные города», благоустройство парка между Мирожским монастырем и Красноармейской набережной и сквера имени 60-летия Октября, выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия «Усадьба Беклешова Н. А.», первого здания Псковской губернской гимназии, расположенного на улице Георгиевской, 4.

Депутат Александр Баев поинтересовался, почему возникла кредиторская задолженность по ремонту асфальтобетонного покрытия на улице Розы Люксембург, 28, если сами ремонтные работы были завершены в сентябре прошлого года.

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут пояснила, что такая ситуация возникла не только по этому адресу. По её словам, это связано с тем, что отдельные подрядчики не смогли своевременно представить все документы, необходимые для перечисления им бюджетных денег. При том, что муниципалитет был готов оплатить их работы еще в прошлом году, уточнила она.