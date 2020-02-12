10 улиц Пскова назовут в честь выдающихся личностей

20:25, 12 февраля 2020, ПАИ

В Пскове десять улиц будут названы именами выдающихся личностей, которые внесли неоценимый вклад в защиту Родины. Соответствующий вопрос 12 февраля рассмотрели члены комитета Псковской гордумы по социальным вопросам и молодежной политике, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Общественная комиссия одобрила список из десяти выдающихся личностей, в который вошли:

Заместитель командира разведывательной группы 700-го отдельного отряда специального назначения (2-я отдельная бригада специального назначения), прапорщик, Герой России (посмертно) Сергей Шанцев (1958-2000), погиб 24 января 2000 года.

Военнослужащий 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ Вооружённых Сил РФ, капитан, Герой России (посмертно) Александр Калинин (1975-2000), погиб 21 февраля 2000 года.

Командир разведроты 2-й бригады специального назначения ГРУ ГШ Вооружённых Сил РФ, капитан, Герой России (посмертно) Михаил Боченков (1975-2000), погиб 21 февраля 2000 года.

Командир взвода 2-й отдельной бригады специального назначения ГРУ ГШ Вооружённых Сил РФ, старший лейтенант, Герой России (посмертно) Сергей Самойлов (1976-2000), погиб 21 февраля 2000 года.

Разведчик-пулеметчик войсковой части 64044, сержант, кавалер Ордена Мужества (посмертно) Виктор Черненький (1971-2000), погиб 21 февраля 2000 года.

Механик войсковой части 06776, младший сержант, кавалер Ордена Мужества (посмертно) Владимир Швецов (1978-2000), погиб 1 марта 2000 года.

Командир отделения войсковой части 32515, младший сержант, кавалер Ордена Мужества (посмертно) Роман Афанасьев (1980-2000), погиб 1 марта 2000 года.

Военнослужащий 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, капитан, кавалер Ордена Мужества (посмертно) Константин Таланов (1972-2000), погиб 20 марта 2000 года.

Заместитель командира роты по воздушно-десантной подготовке, капитан, кавалер Ордена Мужества, Герой России (посмертно) Роман Соколов (1972-2000), погиб 1 марта 2000 года.

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, лейтенант, кавалер ордена «Красная звезда» Моисей Казакевич (1904-1944), погиб 13 сентября 1944 года.