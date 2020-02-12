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Общество

Двух собак из Германии не пропустили в Псковскую область

В Себежском районе специалисты управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям не пропустили через границу двух среднеазиатских овчарок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, автомобиль с собаками остановили на российско-латвийской границе в МАПП «Бурачки». Животных везли из Германии в Крым.

В ходе досмотра было установлено, что в международных паспортах животных нет отметки о прохождении ветеринарного осмотра, что нарушает правила перевозки кошек и собак между государствами.

В этой связи сотрудники Россельхознадзора запретили ввозить двух овчарок на территорию Евразийского экономического союза и оформили декларации о возврате собак.

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