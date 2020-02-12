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Общество

Движение транспорта по путепроводу через Северный обход в Пскове запрещено до конца 2023 года

С 5 февраля 2020 года и до конца 2023 года прекращено движение транспорта по путепроводу через автомобильную дорогу общего пользования регионального значения «Северный обход Пскова», который расположен на участке трассы общего пользования регионального значения «Псков – Ваулино – Торошино». Соответствующий приказ комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области опубликован на сайте нормативных правовых актов региона.

Движение по путепроводу через Северный обход в Пскове закрыли в связи с выявлением дефектов и повреждений, создающих угрозу безопасности дорожного движения.

В качестве объезда предлагается использовать участки автомобильных дорог общего пользования регионального значения:  «Северный обход Пскова», «Псков – Большая Дуга – Стороп» и «Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье». 

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