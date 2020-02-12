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Педофил развращал омских школьниц прямо из псковской колонии

40-летний осужденный псковской колонии получил ещё девять лет тюрьмы за то, что прямо из исправительного учреждения развращал омских школьниц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Неоднократно судимый за разбойные нападения мужчина отбывал наказание в одной из исправительных колоний Псковской области. Оттуда с помощью интернета и мобильного телефона он вёл переписку с малолетними девочками из Омска. При этом он не только общался с ними на сексуальные темы, но и обменивался порнографическими снимками.

Суд признал его виновным по нескольким статьям, среди которых насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет (пункт «б» части  4 статьи 132 УК РФ), развратные действия (часть 3 статьи 135 УК РФ), изготовление и оборот порнографических материалов с изображением несовершеннолетних (пункты «а» и «г» части 2 статьи  242.1 УК РФ). Теперь мужчина должен будет отсидеть дополнительно девять лет в колонии особого режима. 

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