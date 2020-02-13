Восемь человек погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург - Невель

02:32, 13 февраля 2020, ПАИ

На трассе Санкт-Петербург - Невель (Р23) на территории Псковской области 13 февраля в результате столкновения микроавтобуса и большегруза погибли восемь человек и несколько получили травмы различной степени тяжести. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ДТП зафиксировано около 0:36 у деревни Руда Пустошкинского района - столкнулись транспортные средства марок «Мерседес» и «Вольво». Погибшие - водитель и семь пассажиров микроавтобуса, ранения получили 1 пассажир и водитель большегруза.

Причины ДТП уточняются.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Мероприятия находятся на контроле у начальника УМВД Росссии по Псковской области Алексея Овсянникова.

По некоторым данным, в микроавтобусе находились граждане Украины. В пресс-службе ведомства эту информацию официально пока не подтвердили.