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Общество

К боевому слаживанию приступили участники российско-белорусского тактического учения под Псковом

Первые в 2020 году совместные России и Белоруссии пройдут в Псковской области. Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Псковская область станет площадкой для проведения российско-белорусского тактического учения с 18 по 21 февраля. На данный момент представители сил специальных операций вооруженных сил Республики Беларусь (ССО РБ) находятся в Пскове. Личный состав приступил к боевому слаживанию, сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ.

Первым шагом накануне активной фазы учения стала отработка элементов высадки тактического воздушного десанта из вертолета на незнакомую местность вблизи объекта, захваченного противником. Отрабатывались действия при занятии обороны, скрытом передвижении к предполагаемому противнику. 

В мероприятии задействованы более 100 военнослужащих России и Белоруссии. 

Это первое совместное учение в 2020 году. Площадками для тактических занятий станут полигоны «Струги Красные» и «Завеличье», а также площадка приземления «Кислово» в Псковской области. Руководит учением командир Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения гвардии генерал-майор Игорь Каплий.

Задействованы более 400  военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и около 80 военнослужащих соединения ССО РБ.​

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