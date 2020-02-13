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Общество

Запрет на шум в России планируют ввести по выходным и в обеденный перерыв

В России предложили запретить шуметь не только в ночные часы, но и в дневные. Сейчас рассматривается предложение ограничить шум в период с 13 до 15 часов. Под запрет могут попасть также выходные и праздничные дни. Соответствующую поправку готовит Совет Федерации в Кодекс об административных правонарушениях и в ближайшее время направит в Минюст, сообщает газета «Известия».

Размер штрафа для нарушителей будет достигать: от 500 рублей до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 20 тысяч - для индивидуальных предпринимателей, юридические лица заплатят до 40 тысяч рублей.

Как пояснила член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева, говоря о дневных часах, авторы инициативы заботятся о детях, которые в обеденный перерыв спят. 

«Как известно, резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса», — заявила она.

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