Псковская область включена в число совершивших инвестпрорыв регионов

08:33, 13 февраля 2020, ПАИ

Национальное рейтинговое агентство (НРА) составило ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. По данным экспертов, 20 регионам удалось совершить в 2019 году прорыв на фоне снижения инвестиционной активности в целом. В список включены Псковская, Калининградская, Мурманская, Курская, Астраханская, Вологодская, Рязанская, Новгородская, Тверская, Кемеровская, Челябинская, Ивановская области, а также Камчатский и Забайкальский край, Севастополь, республики Удмуртия, Чечня, Марий Эл, Пермский край, Архангельская область, сообщает издание «Известия».

Эксперты отметили, что данные субъекты России смогли не просто усилиться, но и повысить заинтересованность инвесторов во вложениях в экономику территорий. ​