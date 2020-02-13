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Общество

Псковская область включена в число совершивших инвестпрорыв регионов

Одной из привлекательных площадок региона в части инвестиций стала ОЭЗ "Моглино". Фото с сайта особой экономической зоны.

Национальное рейтинговое агентство (НРА) составило ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. По данным экспертов, 20 регионам удалось совершить в 2019 году прорыв на фоне снижения инвестиционной активности в целом. В список включены Псковская, Калининградская, Мурманская, Курская, Астраханская, Вологодская, Рязанская, Новгородская, Тверская, Кемеровская, Челябинская, Ивановская области, а также Камчатский и Забайкальский край, Севастополь, республики Удмуртия, Чечня, Марий Эл, Пермский край, Архангельская область, сообщает издание «Известия».

Эксперты отметили, что данные субъекты России смогли не просто усилиться, но и повысить заинтересованность инвесторов во вложениях в экономику территорий. ​

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