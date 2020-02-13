Предпринимательница из Пскова может из-за сигарет оказаться за решеткой

08:52, 13 февраля 2020, ПАИ

Жительница Пскова, торговавшая на Центральном рынке, проходит обвиняемой по делу о незаконном обороте табачных изделий. Как рассказали Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова, 62-летняя женщина владела торговой точкой. И с октября 2018 по февраль 2019 года осуществляла продажу немаркированных сигарет различных марок из Белоруссии. При проведении следственных действий у предпринимательницы было изъято более 19 тысяч пачек сигарет на сумму свыше 665 тысяч рублей.

Женщине предъявлено обвинение по ч.5 ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в крупном размере).

Материалы дела переданы в Псковский городской суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до 3 лет и штраф до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до полугода.