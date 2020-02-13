0
09:41
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
08:33
Псковская область включена в число совершивших инвестпрорыв регионов
20:44
Три бюста героев-десантников установят в Пскове
19:31
«Масочный режим» ввели в Пскове
18:42
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
17:59
Около 3 км дорог отремонтируют в микрорайоне «Псковкирпич» в 2020 году
17:29
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
Еще новости
Общество

Эксперт: Вызванное новым коронавирусом заболевание нельзя считать пневмонией

Вызываемое коронавирусом заболевание эксперты не считают пневмонией, это новый вид заболевания. Фото: Дарья Хваткова.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вызванное новым коронавирусом заболеванием нельзя считать пневмонией. Новое название еще обсуждается, передает ТАСС.

Заболевание пока что не имеет устоявшегося определения, неверно называть его пневмонией, однако и к ОРЗ его также нельзя отнести, убеждены медики. Дискуссия на этот счет продолжается.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал на брифинге в Женеве, что в классификации болезней новое заболевание будет зарегистрировано как COVID-19 (CO - corona, VI - virus, D - disease, а 19 – это год). Данное название, по мнению главы ВОЗ, не связано с географическим пунктом, животным или конкретными людьми.

На данный момент из-за коронавируса в Китае умерли 1368 человек. Число зараженных составляет более 59 800 человек.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Китайский коронавирус
Врач инфекционист рассказала о готовности Псковской области противостоять коронавирусу Данные о завышении цен на медицинские маски и лекарства в Псковской области передадут Владимиру Путину Эвакуированный из Китая житель Псковской области отправится домой после двухнедельного карантина Более 1000 человек умерли из-за китайского коронавируса Из-за коронавируса российские производители одежды ищут замену китайским компаниям 2,5 млн рублей направят на дополнительное приобретение медицинских средств защиты в Псковской области Глава ВОЗ: Распространение китайского коронавирса может ускориться Роспотребнадзор: Причин вводить карантин в школах и детсадах из-за коронавируса нет Резерв медицинских масок от коронавируса поручил создать Михаил Мишустин Более 900 человек скончались из-за китайского коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
13 февраля 2020
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
Псковская область включена в число совершивших инвестпрорыв регионов
13 февраля 2020
Псковская область включена в число совершивших инвестпрорыв регионов
Три бюста героев-десантников установят в Пскове
12 февраля 2020
Три бюста героев-десантников установят в Пскове
«Масочный режим» ввели в Пскове
12 февраля 2020
«Масочный режим» ввели в Пскове
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
12 февраля 2020
Вопросы безопасности на псковских дорогах обсудим в ПАИ-live 13 февраля
Около 3 км дорог отремонтируют в микрорайоне «Псковкирпич» в 2020 году
12 февраля 2020
Около 3 км дорог отремонтируют в микрорайоне «Псковкирпич» в 2020 году
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
12 февраля 2020
Псковская пара потратила свадебный подарок на превращение заброшенного заводского помещения в центр для хип-хопа
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД
12 февраля 2020
Электрификацию железной дороги в Псковской области включат в стратегию РЖД 1

Идет загрузка...