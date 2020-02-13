Эксперт: Вызванное новым коронавирусом заболевание нельзя считать пневмонией

09:59, 13 февраля 2020, ПАИ

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вызванное новым коронавирусом заболеванием нельзя считать пневмонией. Новое название еще обсуждается, передает ТАСС.

Заболевание пока что не имеет устоявшегося определения, неверно называть его пневмонией, однако и к ОРЗ его также нельзя отнести, убеждены медики. Дискуссия на этот счет продолжается.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал на брифинге в Женеве, что в классификации болезней новое заболевание будет зарегистрировано как COVID-19 (CO - corona, VI - virus, D - disease, а 19 – это год). Данное название, по мнению главы ВОЗ, не связано с географическим пунктом, животным или конкретными людьми.

На данный момент из-за коронавируса в Китае умерли 1368 человек. Число зараженных составляет более 59 800 человек.