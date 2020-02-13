Защитникам и жителям блокадного Ленинграда проиндексируют ежемесячную выплату

14:49, 13 февраля 2020, ПАИ

В Пскове и Псковской области в настояще время проживают 5 ветеранов, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда», 102 человека являются обладателями знака «Жителю блокадного Ленинграда». Эти граждане по закону могут рассчитывать на две пенсии – страховую по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Все эти пенсионеры являются также получателями ежемесячной денежной выплаты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения УПФР.

В феврале 2020 года выплата будет проиндексирована на 3% исходя из роста потребительских цен за предыдущий год. В результате размер выплаты участникам Великой Отечественной войны составит 4173,97 рублей, а награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 3062 рублей.

В дополнение к этому псковичи, имеющие медаль «За оборону Ленинграда», получают ежемесячно по 1000 рублей, а имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда» - по 500 рублей.