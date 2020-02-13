0
15:08
Готовность к организации бесплатного горячего питания проверили в школах Пскова
13:58
Начальник псковского ГИБДД объяснил, зачем в городе устанавливают ограждения вдоль улиц
13:33
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация
12:50
Архитектурная среда: Реставрация, реконструкция, приспособление
11:40
Подписано соглашение о сотрудничестве администрации Псковской области и Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим детям
09:41
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
08:33
Псковская область включена в число совершивших инвестпрорыв регионов
Еще новости
Общество

Защитникам и жителям блокадного Ленинграда проиндексируют ежемесячную выплату

В Пскове и Псковской области в настояще время проживают 5 ветеранов, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда», 102 человека являются обладателями знака «Жителю блокадного Ленинграда». Эти граждане  по закону могут рассчитывать на две пенсии – страховую по старости и пенсию по государственному пенсионному обеспечению. Все эти пенсионеры являются также получателями ежемесячной денежной выплаты, сообщили  Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения УПФР.

В феврале 2020 года выплата будет проиндексирована на 3% исходя из роста потребительских цен за предыдущий год. В результате размер выплаты участникам Великой Отечественной войны составит 4173,97 рублей, а награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 3062 рублей.

В дополнение к этому псковичи, имеющие медаль «За оборону Ленинграда», получают ежемесячно по 1000 рублей, а имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда» - по 500 рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Готовность к организации бесплатного горячего питания проверили в школах Пскова
13 февраля 2020
Готовность к организации бесплатного горячего питания проверили в школах Пскова
Начальник псковского ГИБДД объяснил, зачем в городе устанавливают ограждения вдоль улиц
13 февраля 2020
Начальник псковского ГИБДД объяснил, зачем в городе устанавливают ограждения вдоль улиц
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация
13 февраля 2020
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация
Подписано соглашение о сотрудничестве администрации Псковской области и Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим детям
13 февраля 2020
Подписано соглашение о сотрудничестве администрации Псковской области и Ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим детям
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
13 февраля 2020
Псковский губернатор взял на личный контроль ситуацию со смертельным ДТП в Пустошкинском районе
Псковская область включена в число совершивших инвестпрорыв регионов
13 февраля 2020
Псковская область включена в число совершивших инвестпрорыв регионов 1
Три бюста героев-десантников установят в Пскове
12 февраля 2020
Три бюста героев-десантников установят в Пскове
«Масочный режим» ввели в Пскове
12 февраля 2020
«Масочный режим» ввели в Пскове

Идет загрузка...