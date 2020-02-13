Более 35 тонн яблок и орехов не пропустили в Псковскую область

10:18, 13 февраля 2020, ПАИ

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз 19,5 тонн яблок и 15,8 тонн орехов кешью. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, яблоки везли из Польши в Казахстан, а орехи – из Латвии в Москву.

В ходе досмотра инспекторы Россельхознадзора установили, что представленный на партию яблок фитосанитарный сертификат недействителен, а сведения в фитосанитарном сертификате на партию орехов не соответствуют информации, указанной в коммерческих и транспортных документах.

Ввоз 35,3 тонн продукции растительного происхождения на территорию России был запрещен, оформлены акты о возврате груза.