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Более 35 тонн яблок и орехов не пропустили в Псковскую область

В Пыталовском районе в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Убылинка» на российско-латвийской границе сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз 19,5 тонн яблок и 15,8 тонн орехов кешью. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, яблоки везли из Польши в Казахстан, а орехи – из Латвии в Москву.

В ходе досмотра инспекторы Россельхознадзора установили, что представленный на партию яблок фитосанитарный сертификат недействителен, а сведения в фитосанитарном сертификате на партию орехов не соответствуют информации, указанной в коммерческих и транспортных документах.

Ввоз 35,3 тонн продукции растительного происхождения на территорию России был запрещен, оформлены акты о возврате груза.

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