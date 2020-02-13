Архитектурная среда: Реставрация, реконструкция, приспособление

12:50, 13 февраля 2020, ПАИ

На этот раз вместе с дежурным по среде мы пройдемся по улочкам Пскова и посмотри на практику сохранения отдельных зданий. Какую оценку даст внимательный «дежурный», везде ли удается сохранить наследие предков?

В городе Пскове есть много прекрасных исторических зданий. И есть достойные образцы хорошей, качественной работы реставраторов и архитекторов по восстановлению памятников, возвращению исторически достоверного облика, приспособления к современному использованию.

Вот, например, церковь Василия с горки. Не так давно поздняя четырёхскатная крыша 19 века была заменена на кровлю исторически достоверной формы. Храм как будто избавился от уродливой одежды с чужого плеча и засиял во всём блеске подлинной красоты – таким, каким замыслили его наши далёкие предки.

Дому, расположенному на пересечении улиц Советской и Детской, крупно повезло – у него появился хороший хозяин – банк «Славия», который привёл здание в порядок. Были проведены работы по усилению конструкций, восстановлению фасадов и кровли, пристроена необходимая по противопожарным нормам эвакуационная лестница. Архитектурно-реставрационные работы выполнены на высоком уровне. Теперь этот дом служит украшением города.

Ещё одно здание, которому, похоже, повезло – дом №4 по улице Георгиевской.

На здании в настоящее время ведутся масштабные реставрационные работы. Дом очень интересен как своей историей, так и архитектурой. Когда-то он служил жилищем псковским губернаторам, затем в нем располагалась губернская гимназия. В годы Первой мировой войны здесь размещался штаб Северного фронта. Здание имеет несколько строительных периодов, внутри него сохранились конструктивные элементы более ранней постройки. Выполнен хороший, качественный проект реставрации и приспособления, согласно которому в дальнейшем здание будет использоваться в качестве центра обслуживания туристов.

На ближнем Запсковье ведутся работы на интереснейшем объекте – комплексе зданий шпагатной фабрики.

Проекта реставрации-реконструкции ни я, ни мои коллеги, к сожалению, не видели. Но определённый оптимизм внушает то, что восстановлением и приспособлением памятника занимается «Северо-западная инвестиционная компания», имеющая большой опыт работы в историческом центре Пскова. Проект выполнен известной (и даже знаменитой) фирмой «Студия 44» из Санкт-Петербурга. Можно надеяться на хороший результат.

Дежурный по среде