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Общество

В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация

«В свежепостроенном торговом центре «Фъерд» сработала пожарная сигнализация. Вместе с тем опустились роллеты, отделяющие гипермаркет «Магнит». Люди, находящиеся внутри, заблокированы»,- именно такие посты появились 13 февраля в анонимных каналах мессенджеров Псковской области.

В администрации ТРЦ в ответ на обращение корреспондента Псковского агентства информации пояснили, что ни о каком возгорании речи не идет.

«Сегодня проводились испытания системы пожаротушения. С этой целью прибыли представители прокуратуры и пожарные. Они осмотрели пожарные выходы, оценили работу системы пожаротушения, проверили датчики-дымоуловители, посетили зоны торгового центра — от кинотеатра до торговой галереи», - рассказали в администрации ТРЦ «Fjord Plaza».

Руководство торгового комплекса принесло свои извинения посетителя за доставленные неудобства.

Общая оценка системы безопасности будет дана в ближайшее время, добавили в администрации ТРЦ.

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