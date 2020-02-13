Мэри Поппинс не для всех: Как живётся псковской няне в богатых семьях Санкт-Петербурга

17:18, 13 февраля 2020, ПАИ

Дано: наличие почти круглосуточной работы и желание, чтобы чадо росло всесторонне развитой личностью, ну, или хотя бы просто было кому подгузник вовремя поменять, пока мама с папой на этот самый подгузник зарабатывают. Решение: помощница на зарплате. Няня, которая на протяжении нескольких лет работает в зажиточных семьях Санкт-Петербурга, анонимно рассказала Псковскому агентству информации о своём заработке, разбитом градуснике и странностях.

О требованиях к няне и «русской рулетке»

До того как стать няней, я всю жизнь работала музыкальным руководителем в детском саду. Ушла только из-за желания зарабатывать больше. Дочка выросла, мужа нет, меня ничто не держит, зарплата копеечная и я подумала: почему бы не попробовать.

Семья, в которой я сейчас работаю, живёт в большом двухэтажном коттедже в одном из элитных посёлков недалеко от Санкт-Петербурга. У них я с осени, а до того сменила пять семей. Итого мой стаж работы няней – около пяти лет с небольшими перерывами. Например, летом из-за сезона отпусков устроиться самостоятельно не получалось и пришлось обратиться в агентство, но там мне не помогли. Если бы работа нашлась, то в качестве вознаграждения пришлось заплатить агентству 15-20% от первого месячного заработка.

Начинала в Пскове в качестве няни воскресного дня у одного из наших экс-сити-менеджеров. Потом была ещё одна псковская семья, но в общем я сразу была нацелена на Питер, потому что заработки гораздо выше, чем здесь. К тому же там можно было устроиться с проживанием.

Работу искала сама через сайт объявлений, на котором сидят и соискатели, и работодатели. У меня было достаточно подробное резюме. Для тех, кто ищет няню, важным пунктом становится высшее педагогическое образование, грамотная речь, приветствуется наличие водительских прав и загранпаспорта с шенгенской визой. Мой плюс – музыкальное образование.

Все в основном ищут няню в возрасте 45+, с опытом работы в других семьях, с рекомендательными письмами, ту, что уже воспитала своего ребёнка. Причём узнают, где учится твой собственный ребёнок, что из себя представляет – кого, мол, ты вырастила сама, и не возникнут ли у тебя внезапные семейные проблемы. Некоторые семьи в качестве требований указывают любовь к животным, у нас, мол, помимо ребёнка есть ещё собака и пять котов. Но особых странностей в запросах я не встречала. Условия работы могут быть разными: полный пансион или питание за свой счёт, проживание в отдельной комнате, в комнате с ребёнком или на своей территории.

Работа няней – всегда немного «русская рулетка», потому что никогда не знаешь, в какую семью попадёшь, как к тебе там отнесутся.

К нынешним моим работодателям я попала после собеседования с главой семейства, мама в этом время была за границей, и с ней первое время мы общались только по телефону. Сейчас у меня на попечении полугодовалая малышка и девочка трёх с половиной лет.

Об унижениях, подставах и списке Forbes

Из предыдущей питерской семьи ушла по собственному желанию, не потому что не нашла общего языка с детьми – с ними как раз всё было хорошо – непросто было с родителями. Это была семья миллиардеров, папа у них чуть ли не в список Forbes входил.

За человека они меня не считали, без конца унижали, позволяли себе прикрикивать. В общем по принципу «я – начальник, ты – дурак». Следили за тем, какие сандалики, какие трусики я надела на ребёнка, какой порошок взяла для стирки детских вещей. К холодильнику приближаться запрещалось практически под страхом смерти, то же самое с бассейном. Везде в доме лежал ковролин, все ходили в тапочках, но в детской я могла появляться только в носках, причём такое правило было только для меня, на остальных оно не распространялось. И ведь спорить бесполезно. Ребёнку мне не разрешалось говорить, что это я, а не мама сварила кашу или что-то купила для неё в магазине. Абсолютно всё должно было подаваться так, как будто это сделала мама. Культ мамы был во всём.

А мама тем временем постоянно сталкивала меня лбами с остальными помощниками по дому и с моей сменщицей. Думаю, это она от безделья создавала такую нервную обстановку, то котлеты у меня не такие как у другой няни – «как можно так готовить», то в контейнере с детской едой появилась муха, а я знаю, что быть такого не может, потому что всё десять раз проверила.

Причём отношение менялось волнообразно: то всё очень хорошо, то всё максимально плохо и не так. Было трудно, к тому же работала сутками по графику пять дней через пять дней или восемь через четыре. В такой обстановке выдержала полгода. Последней каплей стал разбитый ртутный градусник. Сбором ртути занимались сразу две службы: сначала приехала одна, потом вторая. Все они без конца измеряли уровень радиации и перепроверяли друг друга. Хозяйка кричала: «Я убью тебя! Это ж онкология, которая проявится через 20 лет!» Тут я не выдержала и сказала, что ухожу.

Об обязанностях, терпении и быте

С моим нынешним местом работы мне повезло: семья очень интеллигентная. График тоже круглосуточный, всего четыре выходных дня в месяц, но зато со старшей девочкой очень помогают бабушка и дедушка. Чтобы дать мне возможность перекусить, берут на руки и маленькую, потому что иной раз и на это нет времени, иногда даже в туалет толком не сбегать. Как с утра проснулась, так весь день как заведённая порхаешь вокруг ребёнка. Моё время – час утром и вечер, когда ребёнок спит и можно спокойно поужинать.

Конечно, в богатых семьях детей балуют и покупают им всё, что они захотят: шкафы забиты одеждой и игрушками. Всё это, естественно, не успевает снашиваться и потом раздаётся прислуге. Но даже балованных чад я не перевоспитываю и всегда работаю с тем, что есть. В чужой семье твои методы воспитания просто «не катят». Задача няни – поиграть, почитать, чем-то увлечь, накормить, умыть, одеть. Если ребёнок абсолютно неуправляемый, какое-то время стоит переждать, правда, для этого нужно во-о-от такое терпение.

Приходится со всем мириться, а советы с рекомендациями держать при себе – прямо как в поговорке про устав и монастырь. Ты приходишь в чужую семью со сложившимся бытом, привычками и правилами, не надо стараться что-то там поменять. Хотя некоторые нагловатые питерские няни позволяют себе поучать родителей или, например, шантажировать тем, что уйдут, если им не поднимут зарплату. А найти хорошую няню сложно.

Я не могу позволить себе чего-то не терпеть. Вот пример с укладыванием ребёнка на дневной сон. В детском саду никаких церемоний: всех уложили, все спят, ну, или лежат с открытыми глазами. Все к этому привыкли. В семье по-другому: если ребёнок спать днём не хочет, ты настаивать не можешь, иначе потом он пожалуется маме, или сама мама увидит всё в камеру и отчитает меня за излишнюю настойчивость в воспитании. Со своими законами лезть бес-по-лез-но.

В той самой семье миллиардеров мама, например, целыми днями бездельничала и развлекалась просмотром онлайн-видео с камер в детской – наблюдала, как я играю с ребенком, что я делаю. Для неё это было что-то вроде реалити-шоу.

Помимо собственно занятий с ребёнком на мне готовка кашек, пюре, смесей. Стирка и глажка детских вещей тоже за мной. Уборкой, как правило, занимается домработница, когда её нет, эти обязанности могут возложить на меня: «Ребёнок уснул, пропылесосьте гостиную, пожалуйста».

А многие не заморачиваются и над тем, чтобы донести тарелку до раковины или поставить кружку в посудомойку – не их это барское дело. Такие мелочи или на домработнице, или на мне, если она вдруг не успела. Предыдущий хозяин не терпел, чтобы в раковине что-то стояло. И вот они вечером ужинали, оставляли посуду, домработница к тому времени уже уходила. А утром посуда должна была быть чистой, но домработница возвращалась только к девяти-десяти часам, поэтому мыть тарелки должна была я. Меня это очень возмущало, тут за ребенком надо всё убрать, постирать, погладить, а потом и за родителями успеть.

Думаю, работа няни – одна из самых непростых профессий. Ведь практически это вторая мама, которая также несёт ответственность за жизнь и здоровье детей, но только мама сама себе хозяйка: может и голос повысить, и построже быть, а у няни таких «привилегий» нет. Ты должна всегда улыбаться, быть в отличном настроении и делать так, как хочет мама и ребёнок.

О дресс-коде, самоцензуре и деньгах

Первое время на новом месте удивляло, что мама уезжала в город за продуктами, а потом звонила и уточняла мои предпочтения в еде, не хочу ли я какой-то особый десерт или сыр. «Да меня всё устраивает, всего хватает…», - сначала я даже опешила от неожиданности. После предыдущего места работы, где меня ни во что ни ставили, такая забота шокировала.

По дому я могу передвигаться абсолютно свободно, но сама для себя я поставила «заслонку»: в хозяйскую спальню не вхожу. Лишь в случае крайней необходимости – например, взять детское полотенце, и то только в присутствии хозяев и с их разрешения.

Время от времени в нынешней семье я играю на рояле. Детям очень нравится, родители тоже довольны, что нашли няню, которая свободно играет на инструменте и может разучивать с детьми песни.

Какого-то особого дресс-кода нет, но ещё со времён работы в детском саду, я привыкла к тому, что волосы должны быть убраны, украшений – минимум, аккуратный короткий маникюр, опрятная, удобная одежда. Поэтому с этим проблем никогда не возникало. Но некоторые, я знаю, позволяют себе и распущенные волосы и длинные ногти. Не понимаю только, как им удаётся работать, ведь это и неудобно, и травмоопасно: можно задеть ребёнка, поцарапать. Устраиваясь на новое место, я специально уточнила, нужна ли какая-то униформа, мама ответила, что её устроит, если я буду в обычной домашней одежде.

Мои новые работодатели много путешествуют, поэтому наличие у няни загранпаспорта и отсутствие семейных проблем – принципиальный момент. В январе мы собирались в тёплые края, но из-за вспышки коронавируса родители побоялись ехать туда с детьми и остались дома. Впрочем, в планах много других поездок.

В Пскове няня получает 120-150 рублей в час. Это потолок. Вот в одной псковской семье я работала по шесть часов в день за 120 рублей, в месяц выходило тысяч пятнадцать. Ни о чём. В Петербурге сутки работы – от 4,5 до 6 тысяч, иногда больше. Мой оклад – 85 тысяч рублей в месяц и полный пансион, вплоть до того, что мне оплачивают такси от коттеджа за городом до метро или до остановки маршрутки на Псков.

Если бы в моей работе можно было что-то поменять, я бы хотела чуть больше выходных, потому что круглосуточный режим, когда ты сама себе не принадлежишь, очень выматывает. И самое главное: родители требуют, чтобы у няни было высшее педагогическое образование, чтобы она умела и то, и это, а в итоге получается, что мы работаем в режиме «подай-принеси-убери-вытри попу-одень памперс-погуляй». А некоторые в своём не всегда уважительном отношении к няне напрочь забывают, что фактически доверяют ей жизнь своего ребёнка.