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Общество

Псковичам дали рекомендации по размещению светоотражающих элементов

Начальник УГИБДД УМВД России по Пскову Владимир Папорт посоветовал псковичам размещать фликеры [светоотражающие элементы] преимущественно на рукавах и вдоль боковой линии брюк. Такую рекомендацию он дал 13 февраля в прямом эфире ПАИ-live.

По его словам, в первую очередь фликеры нужно размещать на одежде. «Лучше всего на руках и ногах. Дело в том, что свет фар от транспорта рассеивается в любом случае ниже. Не зря у сотрудников Госавтоинспекции форменное обмундирование оборудовано светоотражающими элементами, в первую очередь, на ногах и руках. Так лучше видно на проезжей части», - пояснил он.

Владимир Папорт напомнил, что сегодня есть разнообразный выбор фликеров, но не обязательно их покупать, так как любой гражданин может их сделать из светоотражающей плёнки. «В любом случае фликеры делают пешехода более видимым, тем более с учетом текущей аномальной зимы», - сказал он и пояснил, что из-за отсутствия снега свет не отражается, и водитель хуже видит пешеходов.

Начальник псковского ГИБДД также отметил, что в других странах уже приняты нормативно-правовые акты, где при производстве детской одежды в обязательном порядке устанавливают светоотражающие элементы. «У нас пока нет, установка фликеров носит рекомендательный характер», - заметил он и посоветовал всем псковичам использовать светоотражающие элементы.

В Пскове активисты «Убитых дорог» раздают бесплатные фликеры на восьми автобусных остановках. Согласно опросу Псковского агентства информации, большинство псковичей использует фликеры. Автолюбители и сотрудники ГИБДД заметили, что число «светящихся» пешеходов на улицах Пскова растёт.

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