22 млн рублей выделило правительство на лекарства для тяжелобольных детей
Правительство России выделило 22 млн рублей на покупку лекарств для тяжелобольных детей. Планируется закупить 11 тысяч 674 упаковки препаратов, сообщает РИА Новости.
О подписании документа заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительства. Речь идет о детях, имеющих тяжелые заболевания центральной нервной системы.
«Мы еще пока не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье и жизнь детей», - отметил Михаил Мишустин, добавив также, что зачастую родители готовы даже нарушить закон, чтобы помочь своему ребенку.
Вице-премьеру Татьяне Голиковой дано поручение мониторить потребность в таких препаратах и в случае необходимости реагировать максимально оперативно.
С 1 марта в стране вступит в силу закон о взаимозаменяемости лекарств, который позволит правительству закупать не зарегистрированные в стране препараты после решения врачебной комиссии.