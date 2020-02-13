22 млн рублей выделило правительство на лекарства для тяжелобольных детей

15:59, 13 февраля 2020, ПАИ

Правительство России выделило 22 млн рублей на покупку лекарств для тяжелобольных детей. Планируется закупить 11 тысяч 674 упаковки препаратов, сообщает РИА Новости.

О подписании документа заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время заседания правительства. Речь идет о детях, имеющих тяжелые заболевания центральной нервной системы.

«Мы еще пока не можем обеспечить всех нуждающихся в таких препаратах за счет собственного производства, но от этих препаратов зависит здоровье и жизнь детей», - отметил Михаил Мишустин, добавив также, что зачастую родители готовы даже нарушить закон, чтобы помочь своему ребенку.

Вице-премьеру Татьяне Голиковой дано поручение мониторить потребность в таких препаратах и в случае необходимости реагировать максимально оперативно.

С 1 марта в стране вступит в силу закон о взаимозаменяемости лекарств, который позволит правительству закупать не зарегистрированные в стране препараты после решения врачебной комиссии.