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Общество

Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню влюблённых

День всех влюблённых неминуемо приближается, и даже если вы в душе совсем не католик и вообще слабо знакомы с историей праздника, подарок дарить всё равно придётся - хотите вы этого или нет. И сейчас самое время задуматься над тем, что именно подарить.

Понятно, что в будние дни времени на изучение ассортимента многочисленных магазинов совсем нет, поэтому Псковское агентства информации представляет онлайн-гид по лучшим подаркам. Он поможет не утонуть в пучине выбора и приобрести оригинальные презенты для близких. 

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