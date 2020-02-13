Имена победителей конкурса «Учитель года - 2020» назвали в Пскове

17:36, 13 февраля 2020, ПАИ

Итоги муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2020» подвели в Пскове. Имена победителей назвали 13 февраля в актовым зале Псковского педагогического комплекса, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Так, 1-е место заняла учитель информатики многопрофильного правового лицея №8 Наталья Прохорова, 2-е место — учитель начальных классов многопрофильного лицея №4 Арина Алиева, а 3-е место — учитель математики Псковской ниженерно-лингвистической гимназии Вера Гордина.

«Три недели назад мы с вами открыли самый замечательный праздник, праздник всего педагогического сообщества, праздник мудрости, профессионализма, любви к профессии и детям, — обратилась к педагогам и воспитателям глава Пскова Елена Полонская. — Мы вас очень любим, ценим, вы очень сильно нужны нашим детям. Сегодня нет проигравших в этом конкурсе, каждый из вас сделал огромный шаг навстречу успеху, профессонализму. Каждый из вас стал победителем в сердцах каждого ребенка и родителя. Рада, что в конкурсе участвовали молодые, красивые, талантливые учителя и воспитатели».

Елена Полонская поблагодарила учителей и воспитателей за круглосуточную работу, пожелала здоровья и настоящего счастья.

«Очередной конкурс показал, что он нужен и востребован, — отметила начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. — Все дни проведения конкурса город был сплоченным. Не только участники, но и их образовательные организации, семьи, администрация Пскова и городская Дума жили этим конкурсом от и до — от открытия до закрытия».

Анна Кузыченко подчеркнула, что муниципальная система образования Пскова действительно объединяет людей, которые болеют за профессионалов. «Этот конкурс нужен, потому что мы видим кадровый резерв. Есть те, кто в хорошем смысле слова, готов встать на замену и привнести что-то новое. Могу с уверенностью сказать, что 27 участников конкурса — это готовая скамейка запасных», — пояснила она.

Также Анна Кузыченко вручила призы председателя большого жюри конкурса учителю музыки средней общеобразовательной школы №9 Ирине Лебедевой и учителю физкультуры средней общеобразовательной школы №5 Елене Курилко. «У нас профессионалы в образовании. Профессионалы, которые остаются людьми», — добавила Анна Кузыченко.

Дипломы финалистов конкурса из ее рук получили педагоги Ольга Сохарева (Псковский педагогический комплекс) и Ирина Лебедева (средняя общеобразовательная школа № 9).

«Мы все рады, что этот профессиональный трехнедельный марафон близок к своему завершению, — отметила главный специалист управления образования администрации Пскова Ирина Лопаткина. — Конкурс — это дело энергозатратное и эмоционально затратное».

Она выразила слова благодарности администрации ППК за блестящую организацию конкурса, членам жюри и участникам конкурса. А педагогам пожелала ставить перед собой высокие цели, идти вперед, расти творчески и профессионально, а также достигать новых этапов своего мастерства.

Также Ирина Лопаткина вручила дипломы и памятные подарки всем финалистам муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2020».