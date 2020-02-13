Лучших воспитателей определили в Пскове

17:59, 13 февраля 2020, ПАИ

Имена лучших воспитателей назвали в Пскове по итогам муниципального этапа конкурса «Воспитатель года - 2020». Церемония награждения прошла в актовом зале Псковского педагогического комплекса 13 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первое место заняла инструктор по физкультуре детсада «Звездочка» Вера Богданова, второе — дефектолог детского сада №51 Виктория Шиповалова, а третье — воспитатель детского сада №25 Елена Орлова.

«Мы верим, что в эти руки можно наших детей доверить, и из них получатся люди, — обратился к учителям заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. — Спасибо большое, что эти три недели вы отвержено «сражались». Спасибо за ваш труд, за то, что вы вкладывается душу в наших детей».

Главный специалист управления образования администрации города Пскова Галина Козыряцкая отметила, что конкурс «Воспитатель года» ежегодно открывает новые имена. «Успех конкурса — в смелости и креативности молодых педагогов», — добавила она.

Галина Козыряцкая пожелала воспитатателям профессиональных успехов и удачи, а также вручила финалистам дипломы и памятные призы.