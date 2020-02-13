0
18:43
«Пока ты веришь, я живой»: Обладательница премии «Народное признание» рассказала об истории фестиваля «Пашуля»
18:38
Финал конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17:36
Имена победителей конкурса «Учитель года - 2020» назвали в Пскове
17:18
Мэри Поппинс не для всех: Как живётся псковской няне в богатых семьях Санкт-Петербурга
16:45
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню влюблённых
16:01
Рижский проспект в Пскове во время ремонта будут перекрывать поэтапно
15:08
Готовность к организации бесплатного горячего питания проверили в школах Пскова
Еще новости
Общество

Лучших воспитателей определили в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

Имена лучших воспитателей назвали в Пскове по итогам муниципального этапа конкурса «Воспитатель года - 2020». Церемония награждения прошла в актовом зале Псковского педагогического комплекса 13 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Первое место заняла инструктор по физкультуре детсада «Звездочка» Вера Богданова, второе — дефектолог детского сада №51 Виктория Шиповалова, а третье — воспитатель детского сада №25 Елена Орлова.

«Мы верим, что в эти руки можно наших детей доверить, и из них получатся люди, — обратился к учителям заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов. — Спасибо большое, что эти три недели вы отвержено «сражались». Спасибо за ваш труд, за то, что вы вкладывается душу в наших детей».

Главный специалист управления образования администрации города Пскова Галина Козыряцкая отметила, что конкурс «Воспитатель года» ежегодно открывает новые имена. «Успех конкурса — в смелости и креативности молодых педагогов», — добавила она.

Галина Козыряцкая пожелала воспитатателям профессиональных успехов и удачи, а также вручила финалистам дипломы и памятные призы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

«Пока ты веришь, я живой»: Обладательница премии «Народное признание» рассказала об истории фестиваля «Пашуля»
13 февраля 2020
«Пока ты веришь, я живой»: Обладательница премии «Народное признание» рассказала об истории фестиваля «Пашуля»
Финал конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 февраля 2020
Финал конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года» в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Имена победителей конкурса «Учитель года - 2020» назвали в Пскове
13 февраля 2020
Имена победителей конкурса «Учитель года - 2020» назвали в Пскове
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню влюблённых
13 февраля 2020
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню влюблённых
Рижский проспект в Пскове во время ремонта будут перекрывать поэтапно
13 февраля 2020
Рижский проспект в Пскове во время ремонта будут перекрывать поэтапно
Готовность к организации бесплатного горячего питания проверили в школах Пскова
13 февраля 2020
Готовность к организации бесплатного горячего питания проверили в школах Пскова
Начальник псковского ГИБДД объяснил, зачем в городе устанавливают ограждения вдоль улиц
13 февраля 2020
Начальник псковского ГИБДД объяснил, зачем в городе устанавливают ограждения вдоль улиц
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация
13 февраля 2020
В Пскове в ТРЦ «Fjord Plaza» сработала пожарная сигнализация

Идет загрузка...