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Улицы Металлистов и Гагарина отремонтируют в Пскове за два года

В Пскове в течение двух лет будут ремонтировать улицы Металлистов и Гагарина. Ремонтные работы проводут поэтапно, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на управление городского хозяйства администрации Пскова.

Так, в текущем году отремонтируют участок улицы Гагарина от улицы Бастионной до Октябрьского проспекта и участок улицы Металлистов от дома №27в до Октябрьского проспекта.

В следующем году работы будут выполнены на участке улицы Гагарина от улицы Яна Фабрициуса до улицы Бастионной и на участке улицы Металлистов от улицы Яна Фабрициуса до дома №27в.

В ходе ремонтных работ обновят асфальт, а также приведут в порядок тротуары.

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