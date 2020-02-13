Более 16,5 тысяч детей отдохнули в летних оздоровительных лагерях Псковской области в 2019 году

19:37, 13 февраля 2020, ПАИ

Итоги работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений в отношении детей подведены на очередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 13 февраля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, оно прошло под председательством первого заместителя нубернатора Псковской области Веры Емельяновой.

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Главная тема заседания - подведение итогов работы детских лагерей и профильных смен. В 2019 году в области функционировали 176 оздоровительных лагеря, в которых отдохнуло более 16,5 тыс детей, в том числе 5,6 тыс детей, находящийся в трудной жизненной ситуации. В регионе были организованы и 36 профильных смен для более чем 3,2 тыс ребят. В их числе первая профильная смена «Поверь в себя», в которой приняли участие 68 несовершеннолетних.

Как отметила начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Ирина Зорина, многие участники продолжили здоровый образ жизни, посещают различные спортивные кружки. «Участники смены из Опочецкого района, например, с большим удовольствием участвуют в Спартакиаде «Твой Выбор» и в настоящее время готовятся к участию в международной спартакиаде с представителями Витебской области Республики Беларусь», — добавила она.

«Очень важно, чтобы связь между волонтерами-наставниками и ребятами не терялась и по окончании проекта», — заметила Вера Емельянова. Она также поручила Комитету по образованию Псковской области совместно с полицией и районными властями провести работу по подбору несовершеннолетних, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении для участия во второй профильной смене «Поверь в себя».

Большое внимание при этом также уделено школьному и дополнительному образованию подростков. Согласно данным регионального Комитета по образованию, в 145 общеобразовательных учреждениях Псковской области (96%) открыты и успешно функционируют службы школьной медиации. В течение 2019 года в них поступило в общей сложности около 300 обращений. Что касается дополнительного образования, то в различных кружках и секциях обучаются около 60 тыс юных жителей региона.

Благодаря межведомственному взаимодействию органов и учреждений системы профилактики проведена работа по правовому просвещению, повышению родительской ответственности в проблемных семьях. Особое внимание было направлено на информирование молодежи о потенциальных рисках при использовании сети Интернет.

В настоящее время в регионе работает детский телефон доверия (8-800-2000-122), специалисты которого готовы помочь ребенку в случаях кибербуллинга и оказать содействие в решении других проблем, возникающих во время общения в Интернете. По итогам прошлого года на него поступило свыше 3,2 тыс обращений.