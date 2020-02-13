Продающие стероиды сайты заблокированы по требованию Палкинской прокуратуры

20:00, 13 февраля 2020, ПАИ

Прокуратура Палкинского района добилась блокировки трех сайтов, содержащих предложения по продаже препаратов, содержащих стероиды. Об этом Псковскому агентству информации сообщил помощник прокурора Палкинского района.

В Интернете сотрудниками прокуратуры были выявлены три сайта, занимавшиеся незаконной продажей лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества (стероиды) метандиенон (метандростенолон), оксандролон, 1-тестостерон, станозолол, нандролон и болденон и др..

Частью 6 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещено распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Данные вещества отнесены к числу сильнодействующих веществ, незаконный оборот которых на территории России запрещен и является уголовно-наказуемым деянием. Доказано, что употребление препаратов данной категории без медицинских показаний оказывает крайне негативное воздействие на развитие и функционирование организма человека.

С учетом изложенного, прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования искового заявления удовлетворены в полном объеме.