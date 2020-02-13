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Общество

Продающие стероиды сайты заблокированы по требованию Палкинской прокуратуры

Прокуратура Палкинского района добилась блокировки трех сайтов, содержащих предложения по продаже препаратов, содержащих стероиды. Об этом Псковскому агентству информации сообщил помощник прокурора Палкинского района.

В Интернете сотрудниками прокуратуры были выявлены три сайта, занимавшиеся незаконной продажей лекарственных препаратов, содержащих сильнодействующие вещества (стероиды) метандиенон (метандростенолон), оксандролон, 1-тестостерон, станозолол, нандролон и болденон и др..

Частью 6 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещено распространение информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Данные вещества отнесены к числу сильнодействующих веществ, незаконный оборот которых на территории России запрещен и является уголовно-наказуемым деянием.  Доказано, что употребление препаратов данной категории без медицинских показаний оказывает крайне негативное воздействие на развитие и функционирование организма человека.

С учетом изложенного, прокурором района направлено в суд административное исковое заявление о признании данной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования искового заявления удовлетворены в полном объеме.

 

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