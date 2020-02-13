Юбилейную медаль к 75-летию Победы будут присуждать в Белоруссии

21:22, 13 февраля 2020, ПАИ

Юбилейная медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов учреждена в Белоруссии. Об этом сообщают РИА Новости.

Соответствующий указ №51 президент Беларуси Александр Лукашенко был подсиан 13 февраля. На лицевой стороне латуниевой медали расположено изображение воина-победителя с развевающимся флагом, партизана с автоматом в поднятой руке и женщины с букетом цветов. На оборотной - надпись с названием медали и венок из листьев лавра и дуба, окруженный лентой.

Медаль присудят ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками в годы Второй мировой войны, а также военнослужащим вооруженных сил, других войск и воинских формирований Белоруссии, работникам госорганов и иным лицам, которые внесли значительный вклад в героико-патриотическое воспитание граждан, увековечение памяти павших и организацию мероприятий, посвященных 75-летию Победы.