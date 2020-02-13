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Общество

В МФЦ Псковской области за прошедший месяц начали предоставлять 7 новых услуг

В Многофункциональном центре Псковской области за первый месяц 2020 года введено 7 новых услуг, направленных на оказание социальной помощи населению региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В общей сложности на сегодняшний день в МФЦ предоставляется 21 услуга. За 2019 год через МФЦ заявление на оказание социальной поддержки подали около 5 тыс человек. Работа по расширению перечня  услуг продолжается.

Среди недавно добавленных услуг — социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Она осуществляется в отношении граждан России, постоянно или временно проживающих на территории Псковской области, зарегистрированных на территории региона по месту жительства либо по месту пребывания.

Обратиться за указанной услугой в МФЦ могут могут малоимущие семьи и одиноко проживающие люди, среднедушевой доход которых по независящим от них причинам меньше установленного в регионе прожиточного минимума. Государственная социальная помощь предоставляется один раз в год в виде денежной выплаты размеро (тысяча рублей для многодетных семей и 300 рублей для одиноко проживающего гражданина) или натуральной помощи (топливо, продукты питания, одежда, обувь, медикаменты и другие жизненно необходимые товары по стоимости не превышающие денежного размера соцпомощи). 

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