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Общество

В Псковской области проведут конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений

С 1 марта стартует прием заявок на региональный конкурс проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в конкурсе могут принимать участие ТОСы, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, городских и сельских поселений региона.

В2020 году сумма субсидии из регионального бюджета, которая будет предоставлена на реализацию проектов-победителей, увеличена практически в три раза - до 10 млн рублей. Прием документов Администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится с 1 марта до 27 марта 2020 года. Заявки на участие в конкурсе от местных Администраций принимаются организатором конкурса до 31 марта.Победителей определяет конкурсная комиссия не позднее 12 мая текущего года.

Организатором конкурса выступает Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации области. Представители ТОС, имеющие намерение участвовать в конкурсе проектов, представляют в Администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, следующие документы: заявление об участии в конкурсе проектов, копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС, паспорт проекта, приложения к проекту (при их наличии).

Формы указанных документов и иная информация о конкурсе проектов размещены на странице Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации области.

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