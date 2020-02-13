Россиянам предложат упрощенную систему оформления права собственности на гаражи

22:55, 13 февраля 2020, ПАИ

Российское правительство собирается ввести упрощенную систему оформления права собственности на гаражи и земельные учатски, на которых они расположены. Об этом сообщают РИА Новости.

Нововведения позволят владельцам сдавать в аренду, продавать, передавать в наследство, а также дарить гаражи. Кроме того, их можно будет использовать в качестве залога при кредитовании. Кроме того, государство получит новые поступления в бюджет за те объекты, которые существуют фактически, но до сих пор не облагались платежами.

Определен список необходимых для оформления документов: длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, полученное ранее решение о распределении гаража, документы, подтверждающие различные выплаты при эксплуатации, ранее полученные документы технической инвентаризации.

Авторы проекта надеятся, что он сможет упростить жизнь порядка 4,5 миллиона автолюбителей.

