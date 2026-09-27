Отряд «ЛизаАлерт» проведёт в Пскове лекцию об алгоритмах городского поиска

23:58, 27 сентября 2026, ПАИ

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» приглашает всех желающих старше 18 лет на лекцию об алгоритмах городского поиска. Мероприятие пройдёт в Пскове 1 октября, сообщили ПАИ в поисковом отряде.

Участникам расскажут, как устроен городской поиск и какие задачи выполняют добровольцы. Речь пойдёт об алгоритмах действий отряда в условиях города и о правилах безопасности.

Обучение подойдёт как для новичков, так и для опытных поисковиков, которые хотят освежить свои знания.

Встреча состоится возле памятника «Пушкин и крестьянка» (автобусная остановка «Летний сад») в 18:45.

Участие бесплатное, однако необходима предварительная регистрация. Специальная подготовка не требуется.