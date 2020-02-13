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Общество

Данные 120 тысяч клиентов Сбербанка снова продаются в интернете

На теневых форумах интернета в продаже появились около 120 тысяч строк данных клиентов Сбербанка. Как сообщают "Известия", продавцы предлагают на продажу две базы данных, одну на 20 тысяч строк, другую на 100 тысяч, цена одной строки - 35 рублей.

Каждая строка содержит название банковского подразделения, полные ФИО, номер счета, паспортные данные, даты рождения и телефоны граждан. Большинство продаваемых данных принадлежит жителям Уфы и Республики Башкортостан. Эксперты сходятся во мнении, что данные попали в продажу через инсайдера — сотрудника банка, который имеет доступ к информационной системе или серверу баз данных, откуда и выгружает данные.

Служба безопасности банка напоминает: для того чтобы не потерять деньги, пользователям остается быть бдительными, самостоятельно перезванивать в банк по номеру на карте, не сообщать одноразовые пароли и не устанавливать по чьей-то просьбе сторонние приложения на смартфон.

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