Размер взносов за капремонт за прошлый год увеличился на 6-10 процентов

07:48, 14 февраля 2020, ПАИ

В 2019 году взносы на капитальный ремонт в среднем по России выросли более чем на 6–10%. Как сообщают "Известия", эксперты считают, что взносы размер взносов - меньше экономически обоснованного размера.

С январь по сентябрь прошлого года взносы выросли на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м. Об этом свидетельствуют данные Фонда содействия реформированию ЖКХ. Темпы роста зависят от конкретного региона. В 2020 году взносы уже повысили 54 субъекта, в 31 регионе они остались на прежнем уровне. Отмечено, что в отдаленных регионах тарифы заметно ниже, чем в центральных.

Также за прошлый год поступило более 2,5 тысяч жалоб по темам капремонта. 30% из них касается его низкого качества, 24% — ошибок в начислениях взносов, 16% — формирования программ капремонта. Некоторые эксперты уверены, что на федеральном уровне нужна установка единых критериев для минимальных взносов.